Waldbrände in Kalifornien - früher und verheerender als sonst vor 3 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: In der Nähe von San Francisco befinden sich zwei der drei größten Brände in der Geschichte des US-Bundesstaats Kalifornien



