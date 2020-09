„Tiger King“ Joe Exotic bittet Trump um Begnadigung vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: „Tiger King“ Joe Exotic sitzt aufgrund seiner Taten aktuell im Gefängnis, bat jetzt aber den US-Präsidenten Donald Trump um eine Begnadigung. Dafür richtete sich der ehemalige Privatzoo-Besitzer sogar in einem langen, persönlichen Brief an ihn.