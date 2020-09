Das Massen-E-Mobil? Später Start für Volkswagens ID.3 vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Dresden/Wolfsburg, 11.09.20: Er soll der Golf des Elektro-Zeitalters werden - und eigentlich noch viel mehr. Für Volkswagen geht es beim ID.3 um alles oder nichts. Die ersten Kunden erhielten am Freitag offiziell das neue Auto, mit einiger Verzögerung. Am Montag folgt der europäische Marktstart. Bisher sind laut VW mehr als 25 000 Stück abgesetzt. Der ID.3 soll E-Mobilität in den Alltag bringen. Er ist verglichen mit bisherigen Mittelklasse-E-Autos in der Basisausstattung relativ günstig und soll längere Strecken schaffen. Doch die Anlaufprobleme des ID.3 sind nicht wegzudiskutieren. Besonders die Software erwies sich in der Vorbereitung als Achillesferse. Die Kunden haben zunächst nicht auf alle Funktionen Zugriff. Hohe Zufriedenheit gibt es dagegen bei den Fahreigenschaften. Zur Lenkung und Beschleunigung hatte sich auch Tesla-Chef Elon Musk, der das Modell jüngst Probe fahren durfte, anerkennend geäußert.



