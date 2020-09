CDU-Sieg bei NRW-Kommunalwahlen stärkt Laschet vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Düsseldorf, 14.09.20: Die CDU hat die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen trotz leichter Verluste klar gewonnen. Ministerpräsident Armin Laschet hat damit Rückenwind für seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz erhalten. Der Wahlerfolg seiner Partei sei in seinen Worten Anerkennung für den «Weg von Maß und Mitte in der Pandemie». Das sagte Laschet am Sonntagabend nach der Wahl. Der NRW-Ministerpräsident hatte für seinen Kurs in der Corona-Krise viel Kritik einstecken müssen. Bei den Wahlen zu den Stadträten und Kreistagen kamen die Christdemokraten laut vorläufigem Ergebnis auf rund 34 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft wurde die SPD. Für sie war es das schlechteste Ergebnis bei einer NRW-Kommunalwahl. Die Grünen landeten kurz hinter den Sozialdemokraten und erreichten damit ihr bestes Ergebnis bei einer Kommunalwahl in NRW.