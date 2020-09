CDU-Sieg in NRW: Laschet holt Schwung für Parteivorsitz vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:26s - Veröffentlicht: Die Christdemokraten gingen als stärkste Kraft aus der Kommunalwahl in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland hervor: Für den Ministerpräsidenten bedeutet das Rückenwind für seine Karriere.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen