Von der Leyen für neues EU-Klimaziel 2030

Brüssel, 16.09.20: Die Europäische Kommission will mehr gegen den Klimawandel tun. Bis 2030 sollen innerhalb der EU mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden also noch 1990. Diese drastische Verschärfung des Klimaziels schlug EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in ihrer ersten Rede zur Lage der Europäischen Union in Brüssel vor. Bisher lautet das offizielle Ziel minus 40 Prozent. Die Verschärfung soll helfen, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und die gefährliche Überhitzung der Erde zu stoppen. Das neue Ziel muss aber in den nächsten Wochen noch mit dem EU-Parlament und den EU-Staaten geklärt werden. Von der Leyen wisse, dass einigen diese Erhöhung des Einsparziels zu viel sei und anderen nicht genug. Die Folgenabschätzung der EU-Kommission hätte aber eindeutig ergeben, dass die Wirtschaft und Industrie die Verschärfung bewältigen könnten. Aus ihrer Sicht sei die Zielvorgabe ehrgeizig, machbar und gut für Europa.