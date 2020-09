Michelle Obama über Trumps Verhalten: "Wir wären nie davongekommen" vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:59s - Veröffentlicht: Die ehemalige First Lady, Michelle Obama, wirft dem amtierenden Präsidenten Donald Trump vor, mehr Freiheiten zu haben als sie und ihr Ehemann Barack Obama.



