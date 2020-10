Schäuble ermahnt Abgeordnete: "Maskenpflicht gilt für alle und jeden!" vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:19s - Veröffentlicht: Zu Beginn der Bundestagssitzung hat Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble am Freitag (18.09.) die Abgeordneten ermahnt. Denn nicht jeder wollte die Maskenpflicht einhalten.



