Erneut über 2000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: Berlin, 24.09.20: RKI meldet: Zum dritten mal in gut einem Monat mehr als 2000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit über 278 000 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9428. Anteil positiver Corona-Tests auf höchstem Wert seit mehr als zehn Wochen. Aber: Die Reproduktionszahl lag nach RKI-Angaben vom Mittwoch bei 0,79. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt.