München verschärft Coronaregeln vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: München (dpa) - In München gelten ab Donnerstag zur Eindämmung der steigenden Corona-Fallzahlen verschärfte Einschränkungen. Von 9.00 Uhr bis 23.00 Uhr gilt beispielsweise in Teilen der Innenstadt Maskenpflicht. Auf Schildern wie hier am Viktualienmarkt werden die Münchener zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgefordert. Neben der Maskenpflicht gelten in der Landeshauptstadt eine verschärfte Kontaktbeschränkung sowie striktere Bestimmungen bei privaten Feiern. Die neuen Regeln gelten zunächst bis zum 1. Oktober. O-TON Andreas David «Ehrlich gesagt: Ich finds sinnvoll, was zu machen. Ob die Maskenpflicht richtig ist oder nicht, weiß ich nicht.» O-TON Karen Duman «Die Zahlen sind ja wieder gestiegen von den Infektionen her und einfach um das Risiko zu verminden, finde ich das schon sinnvoll.» O-TON Andreas Mair «Ich halte die Maskenpflicht in der Innenstadt für leider reine Symbolpolitik. Man muss handlungsfähig erscheinen, gerade deshalb, weil man die Wirtschaft offen halten will.» München hatte am Mittwoch zum wiederholten Male die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten.