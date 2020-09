Verdi ruft Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr aus vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Berlin, 25.09.20: Pendler müssen sich am kommenden Dienstag bundesweit auf Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Tag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Sie will so einen bundesweiten Tarifvertrag für rund 87 000 Beschäftigte im ÖPNV durchsetzen. Die Arbeitgeber stünden demnach einer solchen einheitlichen Regelung bislang ablehnend gegenüber. Derzeit laufen in allen 16 Bundesländern die Verhandlungen über die jeweiligen Tarifverträge im ÖPNV. Zwar gehört dieser zum öffentlichen Dienst, allerdings gibt es dort Spartentraifverträge. Diese haben sich aus Sicht der Gewerkschaft im Laufe der Jahre unterschiedlich entwickelt. Während der ÖPNV separat um eine Einigung ringt, verhandeln Gewerkschaft und Arbeitgeber derzeit auch im Öffentlichen Dienst. Diese Woche verleihten die Beschäftigen in mehreren Bundesländern mit Warnstreiks ihren Forderungen Nachdruck.