Ein Verdächtiger nach Messerattacke in Paris wieder frei vor 56 Minuten < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Paris, 26.09.20: Nach der Messerattacke in Paris ist einer der in der Nähe des Tatorts festgenommen Verdächtigen wieder auf freiem Fuß. Das bestätigten Justizkreise am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, ohne weitere Details zu nennen. Der Hauptverdächtige ist weiterhin in Polizeigewahrsam - es wurden außerdem weitere Verdächtige festgenommen. Bei der Attacke in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume des Satiremagazins «Charlie Hebdo» waren am Freitagmittag in Paris zwei Menschen verletzt worden. Sie waren Mitarbeiter einer Film-Produktionsfirma. Beide hätten den Operationssaal am Freitagabend verlassen und befänden sich nun in zwei verschiedenen Krankenhäusern, sagte einer der Chefs der Produktionsfirma. Am Nachmittag begaben sich unter anderem der französische Premierminister Jean Castexund die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an den Tatort. Castex sprach den Opfern, ihren Familienangehörigen und den Arbeitskollegen seine Anteilnahme aus.