Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst beginnen vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Berlin/Stuttgart, 28.09.20: Auch diese Woche gehen die Warnstreiks im öffentlichen Dienst weiter. Wie hier bei der Berliner Stadtreinigung haben am Montagmorgen zahlreiche Angestellte ihre Arbeit niedergelegt. O-TON Rolf Wiegand, Gewerkschaftssekretär «Wir streiken heute, machen einen Warnstreik, damit wir den Arbeitgebern in der Tarifrunde öffentlicher Dienst ein klares Zeichen setzen, dass es Zeit wird für ein gutes und vernünftiges Angebot und vor allen Dingen ein respektvolles Angebot.» In Stuttgart blieben am Montag weit mehr als 100 Kitas geschlossen. Tausende Menschen beteiligten sich dort an dem Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi will mit den Warnstreiks ihren Lohnforderungen im laufenden Tarifstreit mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Verhandelt wird über die Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende Oktober angesetzt. Entweder beide Seiten einigen sich dann auf einen Abschluss, oder es wird eine Schlichtung eingeleitet.



