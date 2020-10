Corona: Obergrenze für Feiern und Alkohol-Einschränkungen? am 29.09.2020 < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Berlin, 29.09.20: In der Corona-Pandemie drohen hierzulande neue Einschränkungen. Wegen hoher Infektionszahlen schlägt der Bund für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Teilnehmern vor. In öffentlichen Räumen solle die Grenze doppelt so hoch sein. Das geht aus einem Entwurf einer Beschlussvorlage des Bundes hervor. Kanzlerin Angela Merkel trifft sich dazu mit den Ministerpräsidenten an diesem Dienstag. Für falsche persönliche Angaben zur Kontaktverfolgung in Restaurants könnte etwa künftig ein Bußgeld fällig werden. In besonders betroffenen Regionen will der Bund zudem unter bestimmten Bedingungen den Alkoholausschank begrenzen lassen. Insgesamt schlägt der Bund ein regional abgestuftes Vorgehen vor - keine pauschalen Maßnahmen. Angesichts der Infektionszahlen sollten derzeit keine weiteren Öffnungsschritte zugelassen werden.



