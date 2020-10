Corona-Zahlen in Berlin steigen weiter: Schwerpunkt Neukölln vor 14 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Berlin, 06.10.20: Berlin: Corona-Zahlen steigen weiter Schwerpunkt ist Neukölln: 87,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet Auch in Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Tempelhof-Schöneberg liegt der Wert über 50 Berlinweit sind es inzwischen 41,5 pro 100 000, bei weiterem Anstieg drohen neue Einschränkungen Bis jetzt 15 948 Menschen seit Ausbruch infiziert, 13 447 von ihnen genesen, 231 gestorben