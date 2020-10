Corona-Neuinfektionen: Neuer Höchstwert seit April vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Berlin, 07.10.20: Coronavirus: Neuer Höchstwert an Neuinfektionen seit April Gesundheitsämter melden 2828 neue Corona-Infektionen - R-Wert bei 1,15 Derzeit 449 Infizierte in intensivmedizinischer Behandlung, 219 davon werden beatmet RKI: Bisher mindestens 306 086 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert Zahl der Todesfälle nach RKI-Angaben: 9562 Rund 268 000 Menschen haben Infektion überstanden



