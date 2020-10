Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten vor 2 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Berlin, 07.10.20: In Corona-Zeiten fällt die Wahl des geeigneten Urlaubsziels nicht leicht. Jetzt gibt es auch noch bei Reisen innerhalb Deutschlands Einschränkungen. Für Urlauber aus inländischen Gebieten mit hohen Corona-Infektionszahlen soll es in Zukunft ein bundesweites Beherbergungsverbot geben. Das beschlossen die Bundesländer am Mittwoch. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder teilte für sein Land mit, dass Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots ohne negativen Corona-Test von diesem Donnerstag an nicht mehr in bayerischen Hotels und Gaststätten übernachten dürfen. Zentrales Kriterium beim deutschen Krisenmanagement ist, ob es in einer Region mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gibt. Anhand dieser Schwelle stuft die Bundesregierung auch andere Staaten als Risikogebiete für deutsche Urlauber ein. Im Inland haben Bund und Länder nun vereinbart, dass ab dieser Marke in besonders betroffenen Gebieten örtliche Gegenmaßnahmen ergriffen werden.