Bachelorette 2020: Große Änderungen geplantn vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:23s - Veröffentlicht: Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ steht bereits in den Startlöchern: Neben der neuen Rosenverteilerin Melissa gibt es in der kommenden Staffel jedoch auch noch einige andere große Änderungen! So gibt es beispielsweise eine besondere Rose, um die die Kandidaten konkurrieren müssen. +++ Alle Folgen von „Die Bachelorette“ gibt’s auch auf www.tvnow.de zu sehen.



