Kilimandscharo steht in Flammen: Das erschwert die Löscharbeiten vor 14 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Am Sonntag war auf dem fast 6.000 Meter hohen Kilimandscharo Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute versuchen seitdem die Flammen zu löschen - vergeblich.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen