Streit über Corona-Beherbergungsverbot wird heftiger

Berlin, 13.10.20: Es steht immer stärker im Fokus der Kritik: Das Beherbergungsverbot zum Schutz vor Corona-Infektionen. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen sich nun am Mittwoch beraten. Bereits am Montag hatten zahlreiche Politiker eine Rücknahme der Regelung gefordert. So sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, wenn es um Mobilität gehe und keine einheitlichen Regeln da seien, dann (...) untergrabe das Akzeptanz. Deswegen sei es wichtig, dass man auf eine einheitliche Linie komme, so der Minister. Die meisten Bundesländer hatten das Beherbergungsverbot vorige Woche beschlossen. Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen dürfen bei innerdeutschen Reisen nur dann beherbergt werden, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. In manchen Ländern gilt diese Regel nicht.