Merkel schwört Bürger auf Kampf gegen Corona ein

Berlin, 17.10.20: In einem dramatischen Appell hat Kanzlerin Angela Merkel die Bürger aufgefordert, angesichts sprunghaft steigender Infektionszahlen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beizutragen. O-Ton Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, spätestens seit dieser Woche wissen wir, wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie. Tag für Tag steigt die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft. Die Pandemie breitete sich wieder rapide aus.» Die CDU-Politikerin sagte in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft: «Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet. Dabei zählt jetzt jeder Tag.» O-Ton Angela Merkel, Bundeskanzlerin «Wenn jeder von uns seine Begegnungen außerhalb seiner eingenen Familie duetlich verringert, dann kann es gelingen, den Trend zu immer mehr Infektionen zu stoppen und umzukehren.» Merkel sagte, Deutschland befinde sich in einer «sehr ernsten Phase» der Pandemie. Diese breite sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr.