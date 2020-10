Berichte: Trump bezeichnet Fauci als «Katastrophe» vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Washington, 20.10.20: US-Präsident Donald Trump hat den führenden US-Gesundheitsexperten Anthony Fauci Medienberichten zufolge als «Katastrophe» bezeichnet und ihm Fehler in der Pandemie vorgeworfen. Nach Angaben von «New York Times» und CNN sagte Trump in einer Telefonschalte mit seinem Wahlkampfteam am Montag unter anderem: «Jedes Mal, wenn er im Fernsehen auftritt, gibt es immer eine Bombe, aber es gibt eine größere Bombe, wenn man ihn feuert. Der Typ ist eine Katastrophe». «Die Leute haben es satt, Fauci und diese Idioten zu hören, all diese Idioten, die Fehler gemacht haben.» In Umfragen stellt eine Mehrheit der Amerikaner Trump seit Monaten ein schlechtes Zeugnis für dessen Krisenmanagement aus. Fauci hingegen genießt in Befragungen deutlich mehr Vertrauen als Trump.