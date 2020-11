CL: RB Leipzig schlägt Basaksehir, BVB unterliegt Lazio vor 2 Wochen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Am 1. Spieltag der UEFA–Champions League verlor Borussia Dortmund bei Lazio Rom mit 1:3. RB Leipzig schlug Basaksehir Istanbul mit 2:0.View on euronews



