IKEA mit neuem Konzept: Kleinere Geschäfte in Innenstädten vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - Länge: 01:17s - Veröffentlicht: Hat IKEA etwa ein neues Konzept? In Berlin gibt es mittlerweile den kleinsten Ikea-Store in Deutschland, der zum Vorreiter für neue Geschäfte in Einkaufsstraßen werden könnte. Künftig soll es neben den großen Filialen nämlich auch kleinere IKEA-Möbelhäuser in der Innenstadt geben.



