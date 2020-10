Weltärztebund-Vorsitzender: bei 20 000 Neuinfektionen droht

Intensivbetten: Steigende Corona-Zahlen: Wie viele Neuinfektionen hält unser Gesundheitssystem aus? In Deutschland steigt die Zahlen der Corona-Fälle stark an. Ab wann droht eine Überlastung? Eine...

stern.de vor 5 Tagen - Politik





Krankenhausbetten werden knapp: In Tschechien droht Corona-Notstand In Tschechien explodieren die Neuinfektionen geradezu. Noch reichen die Kapazitäten in den...

n-tv.de vor 1 Woche - Welt