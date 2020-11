Gotcha! - Ein Irrer Typ Trailer vor 3 Wochen < > Embed Quelle: FILM.TV - LĂ€nge: 01:36s - Veröffentlicht: Gotcha! - Ein Irrer Typ Trailer Top Schauspieler: Anthony Edwards, Linda Fiorentino Originaltitel: Gotcha! Produktion: Michael I. Levy, Paul G. Hensler Kinostart: 21.11.1985 DVD/BD: 31.01.2020 Alle Infos: https://www.film.tv/go/48144 ▶ Abonniere uns! Https://www.film.tv/go/530 Like uns auf Facebook: https://www.facebook.com/film.tv Folge uns auf Twitter: https://twitter.com/filmpunkttv1 Abonniere uns bei Instagram: https://www.instagram.com/film.tv Inhalt: Jonathan, ein College-Student von gerade 18 Jahren, ist begeisterter Gotcha-Spieler er und seine Freunde schießen zum Spaß mit Farbkugel-Pistolen aufeinander. Doch aus dem Spaß wird tödlicher Ernst, als Jonathan wĂ€hrend einer Europareise auf die verfĂŒhrerische Sasha hereinfĂ€llt. Die CIA-Agentin missbraucht den Ahnungslosen fĂŒr gefĂ€hrliche BotengĂ€nge in den Ostblock. Doch auch, als der Student um Haaresbreite nach Amerika entkommt, bleibt er eine Spielfigur der mörderischen Agenten! Regie: Jeff Kanew



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen