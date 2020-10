Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann tot vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: Berlin, 26.10.20: Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ist völlig überraschend am Montagmorgen gestorben. Medienberichten zufolge brach der 66-Jährige am Sonntagabend bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Arbeitsminister Hubertus Heil zeigte sich am Morgen auf Twitter tief bestürzt. Die Nachricht vom plötzlichen Tod Oppermanns erfülle ihn mit tiefer Trauer, schrieb er. Der Niedersachse Oppermann hatte Ende August angekündigt, bei der kommenden Bundestagswahl nicht erneut antreten zu wollen. Oppermann war von 2013 bis 2017 Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Seinen Wahlkreis Göttingen gewann er viermal hintereinander direkt. Zuletzt setzte sich der 66-Jährige besonders für eine Verkleinerung des Bundestags und eine Reform des Wahlrechts ein.