Das Datum steht fest: Der Eurovision Song Contest wird 2021 am 22. Mai in Rotterdam über die Bühne gehen. 41 Länder schicken ihre Kandidaten ins Rennen.



