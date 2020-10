Politiker begrüßen Verschiebung des CDU-Wahlparteitags vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: München, 26.10.20: CSU-Chef Markus Söder hat die erneute Verschiebung des CDU-Wahlparteitags begrüßt. Eine Präsenzveranstaltung mit etwa 1000 Menschen «wäre kein gutes Signal gewesen», sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag auf den Münchner Medientagen. Er betonte: «Es geht ja nicht um die Karriere einzelner Personen, sondern um die Sorge um viele Menschen.» Das allein stehe im Vordergrund. Nach langem Hin und Her hat die CDU-Spitze angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage den für den 4. Dezember geplanten Parteitag in Stuttgart zur Wahl eines neuen Vorsitzenden nun ins nächste Jahr verschoben. Der Parteitag mit seinen 1001 Delegierten solle im neuen Jahr idealerweise in Präsenz stattfinden. Wenn dies nicht möglich sei, solle ein digitaler Parteitag abgehalten werden.



