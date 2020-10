Huml: Ausgangsbeschränkungen im Kreis Rottal-Inn notwendig vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Pfarrkirchen, 26.10.20: Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml von der CSU hat bei den Menschen im Landkreis Rottal-Inn um Verständnis für die Ausgangsbeschränkungen und Schul- und Kita-Schließungen geworben. Die Einschränkungen seien notwendig, um Infektketten durchbrechen zu können. Das sagte Huml am Montag in Pfarrkirchen. Und dazu sei es eben nötig, dass man sich weniger begegne und Kontakte beschränke. O-Ton Gabriele Obermaier, Ladenbesitzerin «Die letzten Tage hat man es jetzt ja kommen gesehen, dass die Zyhlen immer weiter steigen und dass was kommt, hat man gewußt. Also das war mir klar.» O-Ton Rosmarie Simon, Anwohnerin «Aber gegen die Unvernunft der Menschen kann man nichts machen.» O-Ton Gotthard Pixner, Restaurant Spatzl «Also es betrifft uns wieder alle, die Restaurant, das ist einfach scheiße, schlecht.» Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn dürfen die Menschen ihre Wohnung von Dienstag 00.00 Uhr an nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Schulen und Kindergärten werden geschlossen, ebenso Restaurants. Veranstaltungen werden abgesagt.



