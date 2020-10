Wunderschön Trailer Deutsch German (2020) vor 1 Tag < > Embed Quelle: FILM.TV - Länge: 02:15s - Veröffentlicht: Wunderschön Trailer Deutsch German (OT: Wunderschön) ▶ Abonniere uns! Https://www.film.tv/go/abo Kinostart: 03.12.2020 Alle Infos: https://www.film.tv/go/52166 Like uns auf Facebook: https://www.facebook.com/film.tv Folge uns auf Twitter: https://twitter.com/filmpunkttv1 Abonniere uns bei Instagram: https://www.instagram.com/film.tv Nichts mehr verpassen mit unserem kostenlosen Messenger Abo: https://www.film.tv/go/34118 Ganzer Film bei Amazon: https://www.amazon.de/gp/search?ie=UTF8&keywords=Wunderschön+Trailer&tag=filmtvde-21&index=blended&linkCode=ur2&camp=1638&creative=6742 Egal ob Jung oder Alt, Mann oder Frau – einem bestimmten Schönheitsideal nachzueifern kennt wohl fast jeder von uns. Da geht es der jungen Mutter Sonja nicht anders. Sie ist trotzdem Wunderschön.Inhalt: Egal ob Jung oder Alt, Mann oder Frau – einem bestimmten Schönheitsideal nachzueifern kennt wohl fast jeder von uns. Da geht es der jungen Mutter Sonja nicht anders, nach zwei Schwangerschaften kämpft sie mit ihrem Körpergefühl und um die Beziehung zu ihrem Mann Milan. Auch Frauke, kurz vor ihrem 60. Geburtstag, teilt dieses Schicksal und fühlt sich für ihren Mann nahezu unsichtbar. Tochter Julie feilt derweil an ihrer Modelkarriere, doch immer wieder wird ein Makel an ihrem Körper entdeckt…Schauspieler: Emilia Schüle, Martina Gedeck, Nora Tschirner, Joachim Król, Friedrich Mücke, Karoline Herfurth, Maximilian Brückner, Dilara Aylin Ziem



