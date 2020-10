Dagi Bee ist für die „Goldene Henne“ nominiert vor 4 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:31s - Veröffentlicht: Dagi Bee ist für eine „Goldene Henne“ in der Kategorie „#Onlinestars“ nominiert. Doch sie muss sich gegen andere YouTuber durchsetzen und hat unter anderem mit „Gewitter im Kopf“ starke Konkurrenz.



