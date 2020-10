Darum sollten Verbraucher früh genug Weihnachtsgeschenke bestellen vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:20s - Veröffentlicht: Die Deutsche Post bekommt in diesem Jahr jede Menge zu tun. Wegen des Booms bei Online-Bestellungen werden in der Vorweihnachtszeit auch am Abend Pakete zugestellt.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen