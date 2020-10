«Wut und Verzweiflung» - Gastronomen kritisieren Lockdown vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Berlin, 29.10.20: Der Teil-Lockdown ab kommender Woche in Deutschland stößt in der Hotel- und Gastronomie-Branche auf Unverständnis. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband warnte, Zehntausenden Unternehmen drohe ohne umfassende finanzielle Hilfen die Pleite. Viele Unternehmen ziehen demnach bereits eine Klage in Betracht. Unterstützung dafür kam von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP. Bund und Länder hatten am Mittwoch die einschneidensten Maßnahmen seit dem großen Lockdown im Frühjahr beschlossen. Ab Montag sollen unter anderem Hotels, Restaurants, Kinos und Theater für den gesamten Monat November schließen. In dieser Zeit dürfen sich auch nur wenige Menschen privat treffen. Besonders stark von den neuen Regeln betroffene Firmen sollen große Teile ihres Umsatzausfalls vom Bund ersetzt bekommen. Nothilfen in Höhe von bis zu zehn Milliarden Euro sind dafür eingeplant. Kanzlerin Angela Merkel will an diesem Donnerstag in einer Regierungserklärung die Corona-Politik der Bundesregierung erläutern.



