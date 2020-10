Die größte "Aldi Süd"-Filiale der Welt eröffnet im Ruhrgebiet vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:13s - Veröffentlicht: Am 31. Oktober eröffnet in Mülheim im Ruhrgebiet die größte Aldi Süd Filiale der Welt. Mit fast 2.000 Quadratmetern Einkaufsfläche ist sie doppelt so groß wie normale Filialen.



