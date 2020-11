Spahn sieht Monate der Einschränkungen und des Verzichts vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:43s - Veröffentlicht: Berlin, 02.11.20: Zu Beginn des Teil-Lockdowns im November hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Deutschen auf «Monate der Einschränkungen und des Verzichts» im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eingeschworen. Selbst wenn das öffentliche Leben in einigen Wochen wieder hochfahre, könnten danach erneut strenge Beschränkungen drohen. Deutschland befindet sich Spahn zufolge wegen der Corona-Krise in einer Jahrhundert-Situation. Der Minister erkrankte selbst erst vor kurzem an Covid-19. Ihm geht es nach eigener Aussage allerdings gut - seit Tagen habe er keine Symptome mehr. Von diesem Montag an müssen bundesweit Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen weitgehend schließen, und zwar für mindestens vier Wochen. Auch für persönliche Treffen gelten deutlich strengere Regeln.