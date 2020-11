Annegret Kramp-Karrenbauer begibt sich in Quarantäne vor 4 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:34s - Veröffentlicht: Nachdem eine Person aus ihrem persönlichen Umfeld positiv auf Covid-19 getestet worden ist, begibt sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer vorsorglich in Quarantäne.