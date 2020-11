Staatstrauer in Österreich: "Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei" vor 4 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Nach dem tödlichen Anschlag von Wien wurden drei Tage Staatstrauer ausgerufen. Der Haupttäter, ein 20-Jähriger, war ein Sympathisant der Miliz Islamischer Staat. Er wurde im Dezember vorzeitig aus der Haft entlassen.View on euronews



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen