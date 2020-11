Castor-Transport auf Kraftwerksgelände in Biblis angekommen vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Biblis, 04.11.20: Der Castor-Transport mit deutschem Atommüll ist auf dem Kraftwerksgelände im südhessischen Biblis angekommen. Der Zug erreichte am Mittwoch um kurz nach 10.00 Uhr seinen Zielort. Danach sollten die Behälter abgeladen und in das Zwischenlager auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks gebracht werden. O-TON Ralf Ströher, Sprecher Bundespolizei «Der Nukleartransport ist heute nach zehneinhalb Stunden Fahrtzeit heute morgen im Bahnhof Biblis sicher angekommen. Das war unser Hauptanliegen, das ist bisher gelungen. Auf der Strecke selbst kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen, das ist sehr reibungslos gelaufen.» Der Atommüll war zuvor in einer britischen Atomanlage aufbereitet und anschließend wieder zurückgeschickt worden. Der 600 Meter lange Zug mit sechs Castoren war am Dienstagabend im niedersächsischen Hafen Nordenham losgefahren. Die Castor-Transporte waren in der Vergangenheit oft von großen Protesten mit Blockaden der Gleise begleitet gewesen. Umweltschützer sehen Mängel am Zwischenlager Biblis und Sicherheitsdefizite bei den Castor-Behältern.