Höchstwert: 19 990 Corona-Neuinfektionen in Deutschland vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Berlin, 05.11.20: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat laut RKI mit 19 990 Fällen binnen eines Tages einen bisherigen Höchstwert erreicht. Den bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie war am vergangenen Samstag mit 19 059 Fällen gemeldet worden. Am Donnerstag vor einer Woche lag die Zahl bei 16 774. Insgesamt haben sich dem RKI zufolge seit Beginn der Pandemie bundesweit 597 583 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Donnerstag um 118 auf insgesamt 10 930. Das RKI schätzt, dass rund 391 600 Menschen inzwischen genesen sind. Die Reproduktionszahl lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht am Mittwoch bei 0,81. Das heißt, dass ein Infizierter im Mittel etwas weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der sogenannte Sieben-Tage-R bei 0,92.



