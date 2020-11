Fingerabdruck in Personalausweisen wird zukünftig Pflicht vor 59 Minuten < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:31s - Veröffentlicht: Wer einen neuen Personalausweis beantragt, muss zukünftig zwei Fingerabdrücke abgeben. Das gilt ab August 2021 und soll die Sicherheit der Dokumente verbessern.



