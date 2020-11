"Mein tapferer Freund": Thunberg verabschiedet Vendée-Globe-Teilnehmer vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Mit kurzer Verzögerung ist in Frankreich die spektakuläre Einhand-Regatta Vendée Globe gestartet worden. Greta Thunberg entsendete Abschiedsgrüße an den Hamburger Teilnehmer Boris Herrmann, zu dem sie ein enges Verhältnis hat.View on euronews



