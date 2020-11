Drosten: Impfstoffdaten «ermutigend» - Fallzahlen steigen vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Berlin, 11.11.20: Ein Impfstoff gegen Covid-19 scheint näher zu rücken und die Kurve der Corona-Fallzahlen etwas abzuflachen: Der Virologe Christian Drosten hat sich zu mehreren Entwicklungen in der Pandemie optimistisch gezeigt. Von einem beeindruckenden Schutz gegen die Infektion sprach er in der neuen Folge des «Coronavirus-Update» bei NDR-Info mit Blick auf die ersten Daten zu dem Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer. Diese hatten am Montag bekannt gegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. «Wenn jetzt die Studie weiterläuft, kann sich diese Zahl natürlich auch korrigieren, auch durchaus nach unten korrigieren. Damit muss man rechnen», sagte Drosten über die 90-Prozent-Angabe. Prinzipiell habe der Impfstoff aber eine gute Schutzwirkung. Bei dieser Art von Impfstoffen habe man nicht gewusst, was man erwarten kann. Das sei aber schon jetzt sehr ermutigend, sagte Drosten. Ähnlich hatten sich auch andere Experten geäußert. Bei der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Deutschland zeichne sich dem Virologen zufolge seit ungefähr einer Woche eine Verlangsamung ab. Die Geschwindigkeit des Zuwachses sei geringer geworden. Auch das das sei eine wirklich gute Nachricht.



