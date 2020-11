Ende Brexit-Übergangszeit: Kommen jetzt die unendlichen LKW-Staus? vor 10 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:33s - Veröffentlicht: Kurz vor Ende der Brexit-Übergangszeit: An der Grenze bereitet man sich schon auf das große Chaos und unendlich lange LKW-Staus an der Grenze vor. View on euronews