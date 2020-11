Kurz präsentiert Gesetzespaket gegen Terror und "tickende Zeitbomben"

Österreichs härtere Hand gegen Terrorismus Als Reaktion auf den islamistischen Anschlag in Wien will Österreich seine Maßnahmen im...

Gesetzespaket gegen Islamisten: Kurz will Gefährder in Präventivhaft nehmen Nach dem Anschlag in Wien drohen islamistischen Gefährdern in Österreich drakonische Strafen....

Merkel für Kampf gegen den Terror mit „entschiedener Stärke“ EU-Regierungschefs wollen härter gegen den islamistischen Terrorismus vorgehen. Macron und Kurz...

„Um unsere Freiheit zu schützen, müssen wir die Freiheit dieser Menschen einschränken“ Angela Merkel, Emmanuel Macron und Sebastian Kurz wollen nach den jüngsten Anschlägen gemeinsam...

Die Morgenlage: Trumps Feldzug beginnt: US-Justizminister erlaubt Ermittlungen zu Wahlbetrug Biden schwört Amerikaner auf harten Pandemie-Winter ein +++ Schon mehr als 500 Eilanträge gegen...

Nach islamistischen Anschlägen: Merkel will mit Kurz, Macron und EU über Terror beraten Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Dienstag in einer Videokonferenz mit...

