Steigende Corona-Zahlen: Österreich verhängt harten Lockdown vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:46s - Veröffentlicht: Die Corona-Infektionszahlen steigen in Österreich weiter stark an. Die Regierung zieht deshalb die Notbremse und verhängt einen harten Lockdown. Das gilt ab dem 17. November.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen