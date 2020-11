Raketen auf Flughafen Asmara: Kämpfe in Äthiopien erfassen Eritrea vor 1 Woche < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:28s - Veröffentlicht: Die Rebellen von der Volksbefreiungsfront TPLF in der abtrünnigen Region Tigray haben nun auch Ziele im Nachbarland Eritrea unter Beschuss genommen. Ein Sprecher der TPLF rechtfertigte das Vorgehen. View on euronews



