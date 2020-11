Kaum wiederzuerkennen: Thomas Gottschalk überrascht mit neuem Look vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Thomas Gottschalk hat seine Fans mit einem besonderen Look überrascht: Für seine neue TV-Show schlüpfen er und "DSDS"-Sieger Alexander Klaws in besondere Rollen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen