„The Voice Kids“: Jury wird komplett ausgetauscht vor 1 Tag < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Im Jahr 2021 geht eine neue Staffel von „The Voice Kids“ an den Start. Dabei werden Fans eine komplett neue Jury zu Gesicht bekommen und müssen sich, wohl oder übel, von Lena Meyer-Landrut und Co. Verabschieden.



