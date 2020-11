Moderna-Impfstoff: EU will sechsten Rahmenvetrag schließen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:35s - Veröffentlicht: Es könnte der sechste Vertrag zur Sicherung von Impfsstoffen werden. Nach Unternehmen wie BioNTech und CureVac soll auch Moderna ein Vakzin liefern, sofern alle nötigen Untersuchungen abgeschlossen sind. View on euronews



